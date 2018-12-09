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مدافع جديد على رادار الزمالك

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:55 ص
مدافع جديد على رادار الزمالك
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الفجر الرياضي
 

 

تلقى مسئولو نادي الزمالك ترشيحًا للتعاقد مع يوسف علي الظهير الأيسر لفريق المصرية للاتصالات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

ويبحث الزمالك عن ضم ظهير أيسر في ميركاتو الشتاء بسبب عدم قناعة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بمستوى الثنائي بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.

 

وعرض مسئولو الزمالك التسجيلات الخاصة باللاعب على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للبت في مصيره بشكل نهائي.

وحال التعاقد مع يوسف علي لن يغلق مسئولو الزمالك الباب ولكن سيتعاقدوا مع ظهير أيسر آخر إلى جانبه.

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