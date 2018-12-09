"شبورة واضطراب في الملاحة البحرية".. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء.





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



