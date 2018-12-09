أزهري: القبور في مصر مليئة بخرافات السحر



وأضاف "السيسي"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أن هذا الفكر يُنفق عليه ملايين الجنيهات.



وشدد على أن السحرة يأتون بورقة ويكتبون عليها الكلام بحروف وليس كلمات متصلة، ولكن باللون الأحمر، موضحا أن هذا الأمر يحدث في الدين المسيحي والإسلامي.



ولفت إلى أن قوة الحسد أعلى من السحر، لأن العين بها طاقة سلبية وتمنى زوال النعمة من الغير.

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القبور في مصر مليئة بخرافات السحر والدجل والشعوذة للأسف الشديد.