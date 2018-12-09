ريم البارودي ترتدي القفطان المغربي في أحدث إطلالة لها (صور)

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعي حسابها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورًا لها من أحدث إطلالاتها.









وظهرت البارودي، خلال الصور وهي ترتدي القفطان المغربي، فيما لاقت الصور إعجاب متابعيها، حيث قام الكثيرون بمشاركتها على نطاق واسع.