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ريم البارودي ترتدي القفطان المغربي في أحدث إطلالة لها (صور)

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:56 ص
ريم البارودي ترتدي القفطان المغربي في أحدث إطلالة لها (صور)
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شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعي حسابها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورًا لها من أحدث إطلالاتها.


وظهرت البارودي، خلال الصور وهي ترتدي القفطان المغربي، فيما لاقت الصور إعجاب متابعيها، حيث قام الكثيرون بمشاركتها على نطاق واسع.

يذكر أن ريم البارودي، تصور حاليًا مشاهدها في أحداث مسلسل "قيد عائلي" والذي يشارك في بطولته ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، خالد سرحان، نضال الشافعي، سيمون، منة فضالي، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، أميرة هاني، من إخراج تامر حمزة، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.


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