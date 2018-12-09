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تربي السيدة نفيسة يكشف تفاصيل خطيرة عن وضع الأعمال في المقابر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:47 ص
تربي السيدة نفيسة يكشف تفاصيل خطيرة عن وضع الأعمال في المقابر
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نعيم يوسف
 
كشف هاني السيسي، تربي بمقابر السيدة نفيسة، أنه بالفعل يوجد بعض الأشخاص يدفنون السحر وأعمال الشعوذة في المقابر، معقبا: "بنلاقيهم في كل حتة".

وأضاف "السيسي"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أنهم يحفرون تحت الأرض ويدفنون "العمل"، أو يضعونه في "صبار" ويضعونه في المقابر، كما وجدوا برتقالة يابسة وبها "دبابيس"، وبعض الصور ملفوفة بخيط، أو جزء من "ليّة" خروف، حيث يعتقدون أنه كلما ساحت "الليّة" كان العمل أكثر تأثيرًا.

وشدد على أنهم عندما يجدون مثل هذه الأعمال يرمونها بعد استخدام ماء بملح لكي يبطلون السحر، لافتا إلى أن بعض الناس يطلبون "تراب" من أسفل رأس ميت، أو جزء من كفن متوفى، لاستخدامها في السحر، موضحا أن السيدات أكثر من يطلبن ذلك، ومن جميع المستويات ودرجات التعليم.

وأكد أنه يرفض وضع أي شيء مثل هذه في المقابر، أو فتح المقابر إلا بقرار من النيابة.
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