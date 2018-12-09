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رسالة لوم وعتاب من منة فضالي لجمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا!

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:41 ص
رسالة لوم وعتاب من منة فضالي لجمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا!
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كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا جعلتها طريحة الفراش، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وكتبت فضاليعبر حسابها: "كنت بموت بقالى يومين حرارتي مبتنزلش المهم الحمد لله إن الواحد كل شويه بيتأكد إنه صح إن مفيش حاجه اسمها عشرة و عيش و ملح".

ووجهت اللوم لمن لم يحرصوا على الإطمئنان على صحتها مضيفة: "أنا بعمل لغيري لكن غيري عمري ما حلاقيه جنبي إلا لو فى مصلحة".

وأضافت: "المرض والموت نعمة من ربنا بيكشفلنا كل شويه ناس متستهلش حتى تبص فى وشوهم قليلين قوى اللى اهتمو يسألو عليا وعلى صحتي لكن الـ ١٠٠٠٠٠ اللى عندى واللى ملهومش أى لازمة غير انهم يتفرجوا عليا وفالحين بس يقولولي واو إيه الجمال ده ايه الطعامة والشياكه دي ناس منافقة كذابه حتعيشوا وتموتوا كده الحمد لله اني مش زيكم ولا حكون لأني بكل بساطة بحب الكل وبحب الخير للناس كلها ومش حتغير بس مع اللي يستاهل".

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