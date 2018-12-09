مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 9- 12- 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد والموافق 9- 12- 2018 عدداً من المباريات النارية والقوية وبالتحديد مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

مواعيد مباراة نهائي كأس الليبرتادوريس اليوم الأحد:



- ريفر بليت × بوكا جونيورز: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة و10:45 بتوقيت مكة وستكون مذاعة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 2"

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الأحد:



- نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون: في تمام الساعة السادسة مساءًا على قناة "بي إن سبورت 2"





مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم الأحد:



- هويسكا × ريال مدريد: في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة "بي إن سبورت 13"





مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم الأحد:



- ميلان × تورينو: في تمام الساعة التاسعة والنصف على قناة "بي إن سبورت 2"





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد:



الأهلي × طلائع الجيش: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت