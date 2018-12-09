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مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 9- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:45 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 9- 12- 2018 والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

يشهد اليوم الأحد والموافق 9- 12- 2018 عدداً من المباريات النارية والقوية وبالتحديد مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.


مواعيد مباراة نهائي كأس الليبرتادوريس اليوم الأحد:


- ريفر بليت × بوكا جونيورز: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة و10:45 بتوقيت مكة وستكون مذاعة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 2"


مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الأحد:


- نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون: في تمام الساعة السادسة مساءًا على قناة "بي إن سبورت 2"


مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم الأحد:


- هويسكا × ريال مدريد: في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة "بي إن سبورت 13"


مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم الأحد:


- ميلان × تورينو: في تمام الساعة التاسعة والنصف على قناة "بي إن سبورت 2"


مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد:


الأهلي × طلائع الجيش: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت

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