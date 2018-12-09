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ميسي: كنت محظوظ بالتسجيل مرتين من ركلة حرة أمام إسبانيول

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:13 ص
ميسي: كنت محظوظ بالتسجيل مرتين من ركلة حرة أمام إسبانيول
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وكالات
 

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، إنه كان محظوظًا بتسجيله لهدفين من كرتين ثابتتين، في شباك إسبانيول، في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس.

 

وحول المباراة، قال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "حاولنا السيطرة على اللقاء منذ البداية، أمام فريق قوي، يقدم أداءً رائعًا مع مدرب متميز".

 

وأضاف: "كان لدينا الكثير من الجدارة في تحجيم المنافس، لقد سجلنا هدفا مبكرا ألحق بهم الضرر، ولم نسمح لهم باللعب بأريحية".

 

وأردف: "أحاول مواصلة التطور.. اليوم كنت محظوظًا بتسجيل هدفين، من خلال الكرات الثابتة".

 

وعما إذا كان قد فكر في إمكانية تسجيل هاتريك، عبر الكرات الثابتة، قال النجم الأرجنتيني: "لم أفكر في ذلك.. هدفنا هو استمرار حصد النقاط، والابتعاد بالصدارة عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد".

 

وبشأن زميله عثمان ديمبلي، أجاب ميسي: "لقد قدم مباراة كبيرة، وسجل هدفا، نحن سعداء بذلك.. الفريق بحاجة له وللجميع، في هذا الموسم الطويل".

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