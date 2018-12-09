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عضو شعبة السيارات ينصح المواطنين: "اشتروا في هذا التوقيت"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:26 ص
عضو شعبة السيارات ينصح المواطنين: اشتروا في هذا التوقيت
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نعيم يوسف
 
نصح علاء السبع، عضو شعبة السيارات، المواطنين الذين يرغبون في شراء السيارات الغير أوروبية بشراؤها خلال الأسبوعين الحاليين.

وقال "السبع"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، ردًا على سؤال من مقدم البرنامج "نشتري عربية دلوقتي ولا في يناير؟" قائلا إن من يرغب في شراء سيارة غير أوروبية عليه بشراؤها خلال أسبوعين، قبل تطبيق الزيادات الجديدة في الأسعار.

وتابع، أنه بالنسبة لمن يرغبون في شراء سيارات أوروبية، عليهم الانتظار لشهر يناير لتطبيق قرار خفض الجمارك، موضحا أن الحصيلة النهائية لهذا القرار ستكون انخفاض بقيمة 3% من سعر السيارة الأوروبية.
المزيد عن: عمرو أديب شراء سيارات الحكاية أخبار
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