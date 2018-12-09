فيديو يوثق مكالمة الملك فهد وسلمان مع الأمير سلطان خلال رحلته للفضاء
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:03 صنعيم يوسف
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق المكالمة التي أجراها الملك الراحل، فهد بن عبدالعزيز، والأمير -آنذاك- سلمان بن عبدالعزيز، بالأمير سلطان بن سلمان وهو في رحلته إلى الفضاء عام 1985.
ويظهر في الفيديو الملك فهد، وهو يقول إنه يريد استغلال الدقائق المتبقية من المكالمة للإعراب عن أمنياته له وللعلماء السعوديين كل التوفيق والنجاح.
يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان المملكة العربية السعودية، عن إطلاق قمرين سعوديين إلى الفضاء.
ويظهر في الفيديو الملك فهد، وهو يقول إنه يريد استغلال الدقائق المتبقية من المكالمة للإعراب عن أمنياته له وللعلماء السعوديين كل التوفيق والنجاح.
يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان المملكة العربية السعودية، عن إطلاق قمرين سعوديين إلى الفضاء.
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