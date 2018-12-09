اليوم.. دار الأوبرا تحتفل بالذكرى الـ 44 لرحيل فريد الأطرش





تنظم اليوم دار الأوبرا احتفالية خاصة بمناسبة مرور 44 عامًا على رحيل ملك العود الفنان فريد الأطرش، تحت عنوان" حكاية العمر كله".





ومن المقرر أن يقود الموسيقار حازم القصبجي الفرقة القومية للموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا.



وستقوم فرقة الموسيقى العربية بعزف مجموعة من أفضل ألحان المطرب الراحل ومنها " مش كفاية - قلبي ومفتاحه - محتار يا قلبي - مايكونش ده اللي اسمه الهوى".

إضافة إلى دويتو يا سلام على حبي وحبك - بنادي عليك - يا بدع الورد - ليالي الأنس - علشان ماليش غيرك - إياك من حبي - روحي وروحك - يا ساعة - نورا - مانحرمش العمر منك.



