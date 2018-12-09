شاهد.. الصورة التي حجبت عنها دنيا بطمة التعليقات















بعدما نشرت الفنانة ​دنيا بطمة​ مجموعة صور على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للعديد من الانتقادات.وفي التفاصيل، ظهرت دنيا بطمة في الصور التي التقطتها خلال زيارتها الى الولايات المتحدة الأميركية وهي واقفة في مقابل لافتة هوليوود الشهيرة، بينما كانت تدير بطمة ظهرها الى عدسة الكاميرا.الأمر الّذي دفع بالجمهور إلى تداول هذه الصور وانتقاد دنيا لأنها أدارت ظهرها لهم، فالبعض اعتبر أن تصرّفها هذا غير لائق، خصوصا وأنها قامت بحذف خانة التعليقات أسفل الصور.