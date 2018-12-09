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"قريطم": قانون ترخيص الـ"توك توك" موجود من 2008

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:27 ص
قريطم: قانون ترخيص الـتوك توك موجود من 2008
اللواء مدحت قريطم
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نعيم يوسف
 
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة، إن وزير التنمية المحلية لم يصدر قانونا جديدًا بترخيص الـ"توك توك"، ولكنه موجود منذ عام 2008.

وأشار "قريطم"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، إلى أن المحافظين مسئولين عن التراخيص فلماذا والقانون موجود.

ولفت إلى أنهم تقدموا بتعديل للقانون لأن "من أمن العقاب أساء الأدب"، مشيرا إلى ضرورة مصادرة الـ"توك توك" الذي يخالف القانون، لافتا إلى أن قيمة التراخيص ليست مرتفعة.
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