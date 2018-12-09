تامر بدوي: الأهلي يحتاج لرمضان... وأتمنى رحيل النني عن أرسنال.. وهذا سبب استمرار تريزيجيه بتركيا

أكد تامر بدوي، محلل الكرة العالمية، أن الأهلي في أشد الاحتياج لرمضان صبحي في الوقت الحالي.





وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "دائمًا أتمنى أن يستمر أي محترف في الخارج وعدم العودة لمصر، لكن الأهلي يحتاج لرمضان صبحي في هذه الوقت، لضعف الهجوم".



