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الفنان السوري ياسر العظمة يظهر لأول مرة برفقة أفراد أسرته (صورة)

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:33 ص
الفنان السوري ياسر العظمة يظهر لأول مرة برفقة أفراد أسرته (صورة)
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تناقلت صحف ومواقع إلكترونية ما قيل إنها أول صورة علنية جمعت الممثل السوري المعروف ياسر العظمة مع زوجته وابنيه الاثنين.

وظهر الممثل العظمة برفقة زوجته التي ارتدت حجابا فضيا وفستانا أزرق اللون، ويقف بجانبهما شابان وسيمان يشبهان والدهما كثيرا. واللافت في الصورة ابتسامة العظمة وزوجته المليئة بالسعادة والحيوية.

ونالت الصورة العائلية إعجابات المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر الكثيرون عن إعجابهم الشديد بعائلة الممثل السوري القدير، وفي الوقت ذاته عبروا عن توقهم لرؤية أعمال العظمة المميزة.

يشار إلى أن هذه ليست أول مرة تنتشر فيها صورة زوجة الممثل السوري، وقيل إنه في العام 2016 أيضا انتشرت صورة لياسر العظمة برفقة سيدة قيل إنها زوجته.


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