محام لـ عمرو أديب: "إحنا ممكن ناخد 200 جنيه في القضية"



وقال "أمير"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه "أديب": "إحنا حضرتك ممكن ناخد 200 جنيه في القضية"، لافتًا إلى أن هناك محامين يناسبون جميع مستويات الناس، ليرد "أديب": "ده شيء جيد".



ووجه المحامي الشاب سؤالا إلى المستشار يحيي قدري، أحد ضيوف البرنامج قائلا: "لو جالك قضية صحة توقيع على عقد هتاخد فيها كام؟؟ على الأقل 5 آلاف جنيه"، ليرد "قدري": "إحنا مبناخدهاش ولا بتجيلنا".

فاجئ متصل من المحلة، اسمه "أمير"، ويعمل محامي، الإعلامي عمرو أديب بأن المحامين الذين يحصلون على مبالغ ضخمة مثل 100 ألف جنيه في القضية لا تتعدى نسبتهم الـ5% من المحامين في مصر.