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محام لـ عمرو أديب: "إحنا ممكن ناخد 200 جنيه في القضية"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:03 ص
محام لـ عمرو أديب: إحنا ممكن ناخد 200 جنيه في القضية
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
فاجئ متصل من المحلة، اسمه "أمير"، ويعمل محامي، الإعلامي عمرو أديب بأن المحامين الذين يحصلون على مبالغ ضخمة مثل 100 ألف جنيه في القضية لا تتعدى نسبتهم الـ5% من المحامين في مصر.

وقال "أمير"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه "أديب": "إحنا حضرتك ممكن ناخد 200 جنيه في القضية"، لافتًا إلى أن هناك محامين يناسبون جميع مستويات الناس، ليرد "أديب": "ده شيء جيد".

ووجه المحامي الشاب سؤالا إلى المستشار يحيي قدري، أحد ضيوف البرنامج قائلا: "لو جالك قضية صحة توقيع على عقد هتاخد فيها كام؟؟ على الأقل 5 آلاف جنيه"، ليرد "قدري": "إحنا مبناخدهاش ولا بتجيلنا".
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