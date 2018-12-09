محام لـ عمرو أديب: "إحنا ممكن ناخد 200 جنيه في القضية"
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:03 صنعيم يوسف
فاجئ متصل من المحلة، اسمه "أمير"، ويعمل محامي، الإعلامي عمرو أديب بأن المحامين الذين يحصلون على مبالغ ضخمة مثل 100 ألف جنيه في القضية لا تتعدى نسبتهم الـ5% من المحامين في مصر.
وقال "أمير"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه "أديب": "إحنا حضرتك ممكن ناخد 200 جنيه في القضية"، لافتًا إلى أن هناك محامين يناسبون جميع مستويات الناس، ليرد "أديب": "ده شيء جيد".
ووجه المحامي الشاب سؤالا إلى المستشار يحيي قدري، أحد ضيوف البرنامج قائلا: "لو جالك قضية صحة توقيع على عقد هتاخد فيها كام؟؟ على الأقل 5 آلاف جنيه"، ليرد "قدري": "إحنا مبناخدهاش ولا بتجيلنا".
وقال "أمير"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه "أديب": "إحنا حضرتك ممكن ناخد 200 جنيه في القضية"، لافتًا إلى أن هناك محامين يناسبون جميع مستويات الناس، ليرد "أديب": "ده شيء جيد".
ووجه المحامي الشاب سؤالا إلى المستشار يحيي قدري، أحد ضيوف البرنامج قائلا: "لو جالك قضية صحة توقيع على عقد هتاخد فيها كام؟؟ على الأقل 5 آلاف جنيه"، ليرد "قدري": "إحنا مبناخدهاش ولا بتجيلنا".