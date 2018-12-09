أول تعليق من محمود علاء على استبعاده من منتخب مصر

تحدث محمود علاء مدافع وهداف نادي الزمالك عن استبعاده من المتتخب الوطني في ظل تألقه مع الفريق الأبيض.





وقال علاء خلال تصريحاته ببرنامج"ملعب أون"والمذاع عبر فضائية"أون سبورت"، كنت منتظر اتصال من جهاز المنتخب لضمي خلال الفترة الماضية، ولكن لا صحة لما يقال بأن لدي خلاف مع الجهاز الفني، قائلا:"خلال مسيرتي في الملاعب لم يحدث خلاف مع اي مدير فني".



