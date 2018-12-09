أول تعليق من محمود علاء على استبعاده من منتخب مصر
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:15 صندي شعبان
تحدث محمود علاء مدافع وهداف نادي الزمالك عن استبعاده من المتتخب الوطني في ظل تألقه مع الفريق الأبيض.
وقال علاء خلال تصريحاته ببرنامج"ملعب أون"والمذاع عبر فضائية"أون سبورت"، كنت منتظر اتصال من جهاز المنتخب لضمي خلال الفترة الماضية، ولكن لا صحة لما يقال بأن لدي خلاف مع الجهاز الفني، قائلا:"خلال مسيرتي في الملاعب لم يحدث خلاف مع اي مدير فني".
وتابع لا اعلم اسباب استبعادي ولكن هي وجهة نظر فنية وانا احترمها وسأخذها كدافع لي لتقديم افضل ما لدي.
واستكمل قائلا:" تركيزي مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة نظرا لأنني أثق في تواجي مع المنتخب خلال الفترة القادمة".
وتابع "اسعي لتحويل احاديث الجماهير من التعجب لعدم انضمامي للمنتخب لرد فعل إيجابي بتواجدي داخل صفوفه".
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