مونديال الأندية..الترجي بـ"كتيبة مقاتلين" يبحث عن مشاركة مُشرفة ومحو ذكريات الماضي

فارس العرب وممثل القارة السمراء الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا يستعد لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2018 المقرر إقامتها بمدينة "أبو ظبى" خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.

وصعد الترجي التونسي لبطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري بعدما تفوق عليه بنتيجة 4/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية للترجي في بطولة كأس العالم للأندية في تاريخه، حيث سبق وشارك بطل تونس في مونديال الأندية عام 2011، واستهل مشواره في البطولة بمواجهة السد القطري وخسر بنتيجة 2-1، ثم واجه فريق مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الخامس وخسر 3-2، ليكتفي بالمركز السادس.

ويتطلع الترجي التونسي بقيادة مدربه معين الشعباني لتقديم مشاركة مُشرفة في كأس العالم للأندية، والوصول للأدوار النهائية للمونديال متسلحًا كوكبة من اللاعبين المميزين أبرزهم:-

- أنيس البدري:

يعتبر "البدري" صاحب الـ28 عامًا واحد من أفضل اللاعبين في صفوف الترجي وأحد أسلحته المهمة، حيث يمتلك قدرات تهديفية وهجومية عالية، وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل 8 أهداف كما حصل على لقب هداف البطولة.

- الخنيسي:

المهاجم المتألق طه ياسين الخنيسي صاحب الـ26 عامًا واحد من النجوم الذي يعول عليهم معين الشعباني في تشكيلة الترجي التونسي، نظرًا للقدرات الهجومية الرائعة للاعب، وشارك "الجويني" في 7 مباريات مع الترجي بالدوري التونسي في الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وصنع هدف.

- الجويني:

هيثم الجويني أحد اللاعبين الذين ساهموا في التتويج التاريخي للترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي بفضل أهدافه الثلاث في البطولة، سيكون حاضرًا ضمن قائمة الترجي في بطولة كأس العالم للأندية.

- فرانك كوم:

الكاميروني فرانك كوم مسمار وسط ملعب الترجي التونسي والصخرة التي تتحطم عليها هجمات المنافسين، يمتلك "كوم" إمكانيات فنية عالية وقدم عروضًا قوية رفقة بطل تونس في الفترة الأخيرة جعلته واحد من العناصر الرئيسية في الفريق، ولفتت إليه أنظار العديد من الأندية في أوروبا والدول العربية.

الجدير بالذكر أن الترجي التونسي سوف يستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الفائز من المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين نادي العين الإماراتي و نادي ويلينجتون النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر 2018 بملعب “هزاع بن زايد”.