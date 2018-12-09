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هاني عبدالرحيم لـ المسئولين عن أزمة الألف مصنع: "شابوه" (فيديو)

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:46 ص
هاني عبدالرحيم لـ المسئولين عن أزمة الألف مصنع: شابوه (فيديو)
هاني عبدالرحيم
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نعيم يوسف
 
أشاد الإعلامي هاني عبدالرحيم، بالمسئولين بعد سعيهم لحل أزمة تسريح 400 عامل، بمصنع الثغر في منطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة.

وقال "عبدالرحيم"، في برنامجه "أحلام مواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إن مستشار رئيس الوزراء، ومتحدث وزارة الصناعة تواصلوا معه لحل الأزمة.

وأشار إلى أن هناك تفاعل من المسئولين لحل المشكلة، لافتًا إلى أن رئيس القاهرة الجديدة حدد موعد غدًا بمكتبه للنظر في المشكلة، معقبًا: "شابوه".
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