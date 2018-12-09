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موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

 

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة الإثارة والمتعة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في نهائي كأس الليبرتادوريس والمقرر إقامتها اليوم الأحد على الأراضي الإسبانية.

 

ويلتقي رفر بليت مع بوكا جونيورز اليوم الأحد على ملعب السانتياجو برنابيو في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وتم تأجيل اللقاء أكثر من مرة بسبب الشغب الجماهيري إلى أن تم نقلها خارج الأراضي الأرجنتينية.

 

وستكون مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز مذاعة مباشرةً عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2 بالإضافة للقناة الفرنسية RMC Sport 1 بجانب Arena Sport 2 HD

المزيد عن: كورة كاس ليبرتادوريس ريفر بليت رياضة بوكا جونيورز أخبار الرياضة
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