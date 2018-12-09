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موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

 

يخوض فريق ريال مدريد مباراة نارية ضد هويسكا اليوم الأحد ويأتي ذلك في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني.

 

ويلتقي ريال مدريد مع هويسكا اليوم الأحد والموافق 8- 12- 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير.

 

وستكون مباراة ريال مدريد مع هويسكا مذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 الرياضية المشفرة بصوت المعلق أحمد الطيب.

 

ريال مدريد بقيادة سانتياجو سولاري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بينما هويسكا يتواجد في المركز العشرين برصيد 7 نقاط.

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