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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:58 ص
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 

 

يستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق طلائع الجيش يوم الأحد، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتُلعب مباراة الأهلي وطلائع الجيش على استاد "السلام"، وذلك يوم الأحد والموافق 9 ديسمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستنقل مواجهة طلائع الجيش والأهلي في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

 

ويحتل نادي طلائع الجيش المركز الثامن وفي رصيده 18 نقطة، في المقابل يقع فريق الأهلي في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

 

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الفجر الرياضي.

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