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إحدى ضحايا الإبتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي لـ الإبراشي: "أنا شرفي اتهان"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:11 ص
إحدى ضحايا الإبتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي لـ الإبراشي: أنا شرفي اتهان
إيناس عبدالله
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نعيم يوسف
 
روت إيناس عبدالله، إحدى ضحايا الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة تعرضها لضغوط من فتاة أخرى عبر الـ"سوشيال ميديا".

وقالت "عبدالله"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، إنها كانت مرتبطة بشخص ما، وأعلنت أنها ستتزوج منه، وما أن علمت فتاة أخرى كانت تربطها به علاقة حتى بدأت تبتزها.

وأشارت إلى أنها تعرضت للسب، وأرسلت لها رسائل مهينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة: "أنا شرفي اتهان".

ولفتت إلى أن هذه الفتاة أرسلت إلى 300 صديق لها إهانات، بعد الصباحية بيوم واحد، مؤكدة أنها طلبت الطلاق بعد الزواج بأسبوعين فقط وحررت لها محضرًا، حيث قامت بالتشهير بها وبأسمها وبحسابها وصورها على موقع التوصل الاجتماعي.
المزيد عن: وائل الإبراشي التواصل الاجتماعي ابتزاز إيناس عبدالله
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