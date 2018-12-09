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تعرف على عدد مشاهدات "طاق طاقية" للكينج منير (فيديو)

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:27 ص
تعرف على عدد مشاهدات طاق طاقية للكينج منير (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرح الفنان الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة "طاق طاقية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من  715,483 مشاهدة. 

وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد.. أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".
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