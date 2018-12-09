مفاجأة.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع إدارة وادي دجلة لضم المدافع محمود مرعي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكثف الزمالك مفاوضاته مع إدارة دجلة خلال الساعات الماضية للتعرف على مطالبهم المادية بعدعلمهم بعدم ممانعة دجلة في بيع اللاعب.

جدير بالذكر فأن تقارير صحفية قد أكدت دخول إدارة الأهلي أيضاً في مفاوضات مع نفس اللاعب لتدعيم خط دفاعه في الانتقالات الشتوية المقبلة.