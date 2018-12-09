تعرف على موعد عودة العرض المسرحي "اصحي يا نايم"
يستعد المخرج المسرحى جمال المصري، لعرض مسرحية "اصحى يا نايم"، بالعديد من المحافظات وسوف يبدأ بمحافظة المنيا يوم 20 ديسمبر الجارى يليها عدة محافظات بعد ذلك بعد ذلك.
وأكد الكاتب الصحفى مصطفى كامل سيف الدين المستشار الاعلامى لفريق الصخرة، إن العرض المسرحي "اصحي يا نايم" يدق ناقوس الخطر ضد المؤامرات التي تحاك ضد الدول وخاصة مصر.
وأشار إلى أن العرض يقف وينبه الشعب المصري بخطورة حروب الجيل الرابع والشائعات.
العرض بطولة منير مكرم، ايمن امير، ممدوح طلعت، ممدوح فايز، محمود نبيل، ديانا صابر، عمر حسين، مادلين حنا، كيرلس بهاء، ماريان مجدي ، مينا عماد، مارينا روؤف، اسلام الدسوقي، إنجي وليم ،أحمد ابراهيم، ايريني رفعت، إبراهيم عبد المنعم، استيفن مكرم ،محمود عاشور، مينا المصري، روماني عدلي، مخرج منفذ ماريان عادل، رامي جمال، نجم التنورة محمد نور، ديكور شكري فهيم،والمؤلف مدحت عوض والماكيير جينووو، وإخراج المخرج جمال المصري