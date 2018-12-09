جاري الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. شاهد مباراة ALAHLY
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:54 صمحمد الشيخ
جاري الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. شاهد مباراة ALAHLY
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر اون سبورت الاهلي يوتيوب في الدوري المصري ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة فريقهم أمام طلائع الجيش، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري لكرة القدم.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباراة الأهلي ضد الجيش على قناتي "أون سبورت" و "نايل سبورت".
تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش
شريف إكرامي - أيمن أشرف – سعد سمير – أحمد علاء – كريم نيدفيد - عمرو السولية - هشام محمد - وليد سليمان - أحمد الشيخ - ناصر ماهر – مروان محسن.
يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة ويتبقي للفريق الأحمر (6 مباريات مؤجلة)، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
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