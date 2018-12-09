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وزير المالية يحسم الجدل حول انخفاض أسعار السيارات في يناير

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:48 ص
وزير المالية يحسم الجدل حول انخفاض أسعار السيارات في يناير
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المواطن سيقوم بدفع ثمن السيارة مع احتساب سعر 18 جنيها للدولار، مع بداية يناير المقبل وإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.


وأوضح وزير المالية في تصريحات تليفزيونية، كيفية حساب أسعار السيارات في الوقت الحالي فمثلا يتم استيراد سيارة من الخارج بسعر 20 ألف دولار، ويتم حساب الدولار بـ16 جنيها، ويصل سعرها إلى 320 ألف جنيه، ومع احتساب جمارك 30% بواقع 96 ألف جنيه يتم إضافتها إلى سعر السيارة وتصبح القيمة 416 ألف جنيه ومع احتساب القيمة المضافة 14% ومصاريف أخري يصل سعر السيارة الإجمالي إلى نحو 500 ألف جنيه.


وأضاف أنه بداية من العام المقبل سيتم إلغاء الجمارك والبالغة 30% والقيمة المضافة أيضا، وسيتم احتساب سعر السيارة والبالغ 20 ألف دولار على أساس سعر الصرف الحالي والبالغ 18 جنيها ليصل سعر السيارة 360 ألف جنيه وهو ما سيدفع المواطن فقط.


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