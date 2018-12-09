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محمد علي رزق لـ"الفجر الفني": سعيد بالعمل مع أمير كرارة وبيتر ميمي في "كلبش3"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:43 ص
محمد علي رزق لـالفجر الفني: سعيد بالعمل مع أمير كرارة وبيتر ميمي في كلبش3
محمد علي رزق
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يارا أحمد
 


أكد الفنان محمد علي رزق، أنه سعيد بالانضمام والعمل في مسلسل كلبش لموسمه الثالث والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.


وأضاف رزق، خلال حديثه مع "الفجر الفني" انه سعيد بالتعاون مع النجم أمير كرارة، في العمل موضحًا أنه فنان مميز ويحبه الجمهور بالاضافة إلى سعادته بالعمل لثالث مرة مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار للمرة الثانية بعد مسلسل "الميزان".


كان عدد كبير من الفنانين أعلنوا انضمامهم للعمل مثل يسرا اللوزي وهشام سليم واحمد العوضي لمسلسل "كلبش" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.


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