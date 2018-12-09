محمد علي رزق لـ"الفجر الفني": سعيد بالعمل مع أمير كرارة وبيتر ميمي في "كلبش3"





أكد الفنان محمد علي رزق، أنه سعيد بالانضمام والعمل في مسلسل كلبش لموسمه الثالث والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.





وأضاف رزق، خلال حديثه مع "الفجر الفني" انه سعيد بالتعاون مع النجم أمير كرارة، في العمل موضحًا أنه فنان مميز ويحبه الجمهور بالاضافة إلى سعادته بالعمل لثالث مرة مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار للمرة الثانية بعد مسلسل "الميزان".



