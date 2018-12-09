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عاجل.. نجم الأهلي السابق يصدم الفريق ويرفض العودة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:40 ص
عاجل.. نجم الأهلي السابق يصدم الفريق ويرفض العودة
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الفجر الرياضي
 


حسم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ونادي وست بروميتش الإنجليزى، موقفه من العودة للاهلي في يناير.

 

ورفض حجازي  فكرة العودة إلى الدورى المصرى، خلال الوقت الراهن.

 

وكان مسئولو الأهلي قد دخلوا في مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الساعات الماضية لعودته للفريق في يناير.

 

وجاء قرار مسئولو الأهلي بالتفاوض مع حجازي من أجل تدعيم صفوف الفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للعودة إلى المنافسة على الدورى العام، الذى يتصدره الزمالك، بجانب بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

المزيد عن: كورة رياضة رمضان صبحي الأهلي أحمد حجازي
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