البرلمان يتحرك ضد فيلم الهرم



وشدد "المسعود"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "انفرد"، الذي يقدمه سعيد حساسين، على قناة الرافدين الفضائية، على أنه لا يقبل ولن يسمح لأي شخص بتشويه صورة مصر.



وأكد أن الفيلم يسيء لمصر وتاريخها، الذي يجب أن نحترمه، مشددا على أنه لا يعارض تصوير الأعمال الفنية والدرامية في الأهرامات.

أعلن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عن تقديم طلب إحاطة لمحاسبة المسئولين عن السماح بتصوير "فيلم إباحي" فوق سطح الهرم، مشددًا على ضرورة محاسبة "كل المسؤولين اللي اشتركوا في هذه الإساءة لمصر".