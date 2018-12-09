ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:28 ص
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش
طباعة
علي نبوي
 

استقر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-


حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - وليد سليمان - أحمد الشيخ

خط الهجوم : مروان محسن.

المزيد عن: كورة رياضة الطلائع الدوري الأهلي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
4
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
2
x
19:00
2
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
3
x
16:30
2
الحزم
الرائد
0
x
16:50
0
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
1
فولهام
تشيلسي
1
x
17:00
0
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
1
x
17:15
1
اشبيلية
إسبانيول
1
x
21:45
4
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
1
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
3
x
16:30
0
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 3:40:02 AM