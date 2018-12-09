مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

استقر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-



