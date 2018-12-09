خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه

حصل "الفجر الفني" على عدد من الصور للفنان حسام الجندي، وذلك أثناء كواليس تصوير فيلمه "يوم العرض" والذي تم عرض البرومو الخاص به وطرحه علي مواقع التواصل الاجتماعي.





وأشار الجندي، إلى أنه من المقرر طرح الفيلم فى إجازة منتصف العام الدراسى، فيما سيتم طرح البرومو الرسمي للعمل خلال أيام، ويجسد حسام فى العمل شخصية "الجوكر".



