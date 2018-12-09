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خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:15 ص
خاص لـالفجر الفني.. أول صور من كواليس يوم العرض.. والكشف عن موعد طرحه
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يارا أحمد
 

حصل "الفجر الفني" على عدد من الصور للفنان حسام الجندي، وذلك أثناء كواليس تصوير فيلمه "يوم العرض" والذي تم عرض البرومو الخاص به وطرحه علي مواقع التواصل الاجتماعي.


وأشار الجندي، إلى أنه من المقرر طرح الفيلم فى إجازة منتصف العام الدراسى، فيما سيتم طرح البرومو الرسمي للعمل خلال أيام، ويجسد حسام فى العمل شخصية "الجوكر".


وأعرب حسام، في تصريح لـ"الفجر الفني"  عن سعادته الشديدة، مؤكدًا أن الدور سيكون مفاجأة للجمهور.


يوم العرض هو فيلم إثارة وتشويق، ويشارك فى بطولته بجانب حسام الجندى كل من إيهاب فهمي، أحمد صيام، كلوديا، ندى بهجت، محمد عبد الجواد، محمد السعدني، رضا إدريس، منير مكرم، سامح بسيوني، محمد الغريب، محمد العزب، بهاء الخطيب، أحمد فاروق، رامي اوريج، الطفلة مريم عمرو، تأليف ايهاب ناصر ومن إخراج بيبرس الشهاوى.


خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
خاص لـ"الفجر الفني".. أول صور من كواليس "يوم العرض".. والكشف عن موعد طرحه
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