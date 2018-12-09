أبوسعدة: مصر كانت تصنف على أنها دولة "ترانزيت" للهجرة الغير شرعية



وأضاف "أبوسعدة"، في لقائه مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المجتمع الدولي اعتبر هذه الجريمة من الجرائم المنظمة، وهناك عدة أشكال للاتجار بالبشر، أولها الاتجار بغرض الدعارة، سواء دعارة نساء، أو أطفال، وأيضا الهجرة الغير شرعية.



وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر كانت تصنف على أنها دولة "ترانزيت" للهجرة الغير شرعية؛ لأن المهاجرين كانوا يأتون إليها ثم يهاجرون للغرب، موضحا أن مصر نجحت في الفترة الأخيرة في غلق مصادر تهريب جرائم الاتجار بالبشر، والتي كانت أشهرها بركة غليون.



ولفت إلى أن مصر في 2010، وضعت قانونًا خاصًا للهجرة، وتفردت بجانب إنساني، وهو عدم وضع عقوبة على الضحية.

قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جرائم الاتجار بالبشر متعددة الجنسيات؛ وعابرة للقومية، وبالتالي فهناك صعوبة لكي تتعقبها دولة بمفردها، ولذلك وضع المجتمع الدولي اتفاقية لمكافحة هذه الجريمة.