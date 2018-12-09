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بكام النهاردة.. أسعار الخضروات اليوم الأحد 9-12-2018 بسوق العبور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:06 ص
بكام النهاردة.. أسعار الخضروات اليوم الأحد 9-12-2018 بسوق العبور
أسعار الخضروات في سوق العبور
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أحمد فشير
 

استقرت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، عند نفس معدلاتها، بعد أن شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراوحت قيمة الارتفاع في أسعار الخضروات، بين 50 قرشًا وجنيها للكيلو



ونقلاً عن الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الأحد، نرصد أسعار الخضروات:



الطماطم بين 2 و4.25 جنيه.


البطاطس بين 3 و 7 جنيهات للكيلو.


الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات


الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.


البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.


الكوسة بين 3 و 7 جنيهات


الفاصوليا بين 6 و 8.5 جنيه.


الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.


الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات


الملوخية 2.5 جنيه و4 جنيهات.


القلقاس بين 3 و4 جنيهات.


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