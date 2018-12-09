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جمعية صوت طلاب مصر تطلق برومو أسبوع التطوع المصري

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:03 ص
جمعية صوت طلاب مصر تطلق برومو أسبوع التطوع المصري
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أطلقت جمعية صوت طلاب مصر – "صوت شباب مصر" برومو أسبوع التطوع المصري لـرواد العمل العام بمختلف المحافظات.

ويأتي أسبوع التطوع المصري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في الفترة من 14 لـ18 ديسمبر، بشرم الشيخ وبحضور وزير الشباب ونخبة من الشخصيات العامة.

ويهدف أسبوع التطوع، إلى لم الشمل ونبذ الفرقة والخلافات والمصالح الشخصية وتوحيد الصف بين المتطوعين وإعلاء الصالح العام، وإعلاء مفهوم العمل التطوعي الصحيح والعمل على نشر فكرة المشاركة الإيجابية لا المنافسة السلبية.

المزيد عن: وزارة الشباب رياضة أسبوع التطوع المصري أخبار مصر
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