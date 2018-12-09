14 ديسمبر.. تكريم رواد العمل العام وإحياء ثقافة التطوع بشرم الشيخ بحضور وزير الشباب

تًقيم جمعية صوت طلاب مصر – "صوت شباب مصر" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أسبوع التطوع المصري لـرواد العمل العام بمختلف المحافظات، وذلك في الفترة من 14 لـ18 ديسمبر، بشرم الشيخ وبحضور وزير الشباب ونخبة من الشخصيات العامة.





ويهدف أسبوع التطوع، إلى لم الشمل ونبذ الفرقة والخلافات والمصالح الشخصية وتوحيد الصف بين المتطوعين وإعلاء الصالح العام، وإعلاء مفهوم العمل التطوعي الصحيح والعمل على نشر فكرة المشاركة الإيجابية لا المنافسة السلبية.





وأكد سعد نديم رئيس الجمعية، على أن المعسكر يجمع الكيانات الخدمية والتطوعية والأسر الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشباب والشباب أصحاب المبادرات المتميزة، والشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف محافظات الجمهورية وذلك في مكان واحد لتبادل الأفكار والمقترحات.





وأضاف "نديم"، أن المعسكر هو الأول من نوعه من حيث التوعية بأهمية العمل التطوعي وفوائده وكيفية عمل مبادرات خاصة للإرتقاء بالسلوك المجتمعي مثل دعم مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واكتشاف مواهب المتطوعين الفنية والثقافية والرياضية .





جدير بالذكر أن يوم التطوع المصري أصبح تقليدًا دشنته جمعية صوت طلاب مصر، وذلك في يوم 18 ديسمبر العام السابق لتكريم الكيانات والشخصيات البارزة في العمل العام علي مسرح وزارة الشباب والرياضة بحضور نخبة من الشخصيات العامة.





من ناحية أخرى أعدت جمعية صوت طلاب مصر، برنامجاً مميزاً للمشاركين بالمعسكر، مع التركيز على حضور شخصيات عامة لإلقاء المحاضرات كمفاجأة للمشاركين، علاوة على تكريم بعض الشخصيات والكيانات الشبابية المشاركة.



