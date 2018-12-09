برلماني: سيتم ترخيص جميع التكاتك والتأمين على أصحابها



وأضاف "إسماعيل"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن ترخيص "التوك توك" سيُنهي الجرائم التي ترتكب به، حيث سيكون من السهل على الشرطة تعقب أي "توك توك"، تتم به جريمة بعد وضع أرقام له.



وتابع النائب البرلماني، أنه سيتم أيضا وضع خطوط سير للتكاتك، وضبط المخالفين، لافتا إلى أنه لن يتم السماح بتجميع "التكاتك" من خلال قطع الغيار مرة أخرى، ولن يتم استيراد "تكاتك" أخرى من الخارج.

قال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم ترخيص الـ"توك توك"، والتأمين على أصحابها وسائقيها، موضحا أن أكثر من 3 مليون أسرة تقتات وتحيا على هذه المهنة.