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انعقاد "عمومية الشرقية للدخان" لانتخاب ممثل مساهمي القطاع الخاص.. اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:49 ص
انعقاد عمومية الشرقية للدخان لانتخاب ممثل مساهمي القطاع الخاص.. اليوم
الجمعية العمومية للشرقية للدخان
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أحمد الشيخ
 

يعقد مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني)، برئاسة تامر عبدالعزيز جاد الله، الجمعية العمومية العادية للشركة، اليوم الأحد، للنظر في عدة أمور تخص الشركة


حيث تناقش الجمعية العمومية العادية للشركة، انتخاب ممثل مساهمي القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة في دورته ٢٠١٨/ ٢٠٢١، الإحاطة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة حول تشكيل  مجلس إدارة الشركة.


بالإضافة إلى اعتماد حساب التوزيع المعدل عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ ومايترتب عليه من آثار بقائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨


وتعقد الجمعية العمومية بمقر نادي العاملين بالشركة، ويكون نصابها مكتملا بحضور نصف عدد أعضاء المساهمين، في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ بما فيهم رئيس الجمعية.


المزيد عن: مصر القطاع الخاص القابضة للصناعات الكيماوية الشرقية للدخان الجمعية العمومية العادية الاقتصاد أخبار مصر
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