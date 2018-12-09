وزيرة الصحة: الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل لتمكين المرأة





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل لتمكين المرأة بشكل عام وقطاع الصحة على وجه خاص، حيث تتبنى الوزارة العديد من البرامج والسياسات من أجل تحسين صحة المرأة منذ 5 أعوام، مشيرة إلى أن السيدات يمثلن 50% من إجمالي العاملين في المقر الرئيسي لوزارة الصحة.





وأضافت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص عاما للمرأة وجعلها على قمة أولوياته لتمكينها من لعب أدوار هامة في المناصب الحكومية، مطالبة بضرورة تبني القرارات التي تتعلق بقضايا المرأة لانعكاسها ايجابا على الاقتصاد المصري وتحسين الناتج المحلي للدولة.





وأشارت الوزيرة خلال جلسة "تنفيذ جدول أعمال السياسات المناصرة للمرأة"، ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018” المقام في مدينة شرم الشيخ، إلى أن مصر لديها 30% من الوزارات الحيوية تتقلدها السيدات، حيث أن الكثير من السيدات في مصر يمتلكن من الخبرات ما يؤهلهن لتولى المناصب القيادية ، وذلك فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات .





ولفتت الدكتورة زايد، إلى قيام وزارة الصحة بتوفير برنامج تأمين صحي للسيدات، في ظل قيام السيدات المصريات بإعالة نحو 35% من الأسر في مصر.



