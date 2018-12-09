ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. محمد صلاح يثير الجدل بصورة جديدة غامضة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:46 ص
عاجل.. محمد صلاح يثير الجدل بصورة جديدة غامضة
طباعة
الفجر الرياضي
 


قام الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، بنشر صورة غاضمة له عبر حسابه الرسمى على موقع  "تويتر" من مباراة بورنموث، التى أقيمت، أمس السبت.

 

وكان صلاح قد قاز فريقه للفوز على بورنموث فى عقر داره بنتيجة 4 - 0 فى المباراة التى توهج خلالها النجم المصرى بتسجيله هاتريك، ليرتقى لصدارة الهدافين فى البريمرليج برصيد 10 أهداف بالتساوى مع بيير أوباميانج لاعب الأرسنال.

 

رد فعل صلاح عقب إحرازه الـ3 أهداف فى شباك بورنموث أثار الغموض بسبب عدم احتفاله، ليعود ليثير الجدل مجددا بوضع صورة له يظهر فيها وعليه علامات الحزن.



المزيد عن: محمد صلاح لاعب ليفربول كورة صورة جديدة غامضة صلاح رياضة بورنموث أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
4
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
2
x
19:00
2
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
3
x
16:30
2
الحزم
الرائد
0
x
16:50
0
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
1
فولهام
تشيلسي
1
x
17:00
0
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
1
x
17:15
1
اشبيلية
إسبانيول
1
x
21:45
4
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
1
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
3
x
16:30
0
نورنبيرغ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 2:10:01 AM