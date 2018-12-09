رئيس قطاع الآثار عن فيلم الهرم: "الأمر الآن بيد النيابة"



وأضاف "عشماوي"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أنه تم إحالة الأمر للنيابة العامة، وهو الآن بين يدي النيابة، وهي الجهة الأفضل لتحديد المقصر ومحاسبته.



ولفت رئيس قطاع الآثار إلى أن احتمال عدم كونه حقيقيا موجود، مشددا على أنهم كجهة أثار ليسوا جهة تخصص، وتم إحالة الأمر لجهة تفصل في الأمر.



وشدد على أن هناك "أعظم مشروع" يتم في المنطقة وهو تطوير منطقة الأهرامات، وسيكون أمرا نفتخر به، مع الارتقاء بخدمات الزائرين.



علق أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، على ما أثير بشأن تصوير فيلم إباحي فوق الهرم، قائلا إن هناك جهات تتحقق من صحة الفيلم وهل هو "فوتوشوب" أم لا، مؤكدًا: "لن نستبق الأحداث في صحة الفيلم من عدمه".