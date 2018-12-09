ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بغرب الإسكندرية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:15 ص
اليوم.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بغرب الإسكندرية
مياه
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن وقطع المياه فى عدد من مناطق غرب المحافظة، وذلك نظرا لإصلاح خط مواسير 1000 مم المغذي لرافع مياه مرغم.

واوضحت الشركة فى بيان لها، عن أن المناطق التى ستتأثر من الإصلاح، هى مرغم ابتدءا من الكيلو 19 وحتى الكيلو 34 يمين ويسار الطريق الصحراوي ومساكن الحرية وعبد القادر الجديدة وقشوع، وذلك من صباح يوم الأحد وحتى تاريخ الإصلاح.

المزيد عن: مياه قطع مياه الإسكندرية أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
4
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
2
x
19:00
2
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
3
x
16:30
2
الحزم
الرائد
0
x
16:50
0
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
1
فولهام
تشيلسي
1
x
17:00
0
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
1
x
17:15
1
اشبيلية
إسبانيول
1
x
21:45
4
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
1
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
3
x
16:30
0
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 3:40:10 AM