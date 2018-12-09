اليوم.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بغرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن وقطع المياه فى عدد من مناطق غرب المحافظة، وذلك نظرا لإصلاح خط مواسير 1000 مم المغذي لرافع مياه مرغم.



واوضحت الشركة فى بيان لها، عن أن المناطق التى ستتأثر من الإصلاح، هى مرغم ابتدءا من الكيلو 19 وحتى الكيلو 34 يمين ويسار الطريق الصحراوي ومساكن الحرية وعبد القادر الجديدة وقشوع، وذلك من صباح يوم الأحد وحتى تاريخ الإصلاح.



