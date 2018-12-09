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مدير فني دكرنس : أغلفنا ملف بني عبيد ونستعد للمطرية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:25 ص
مدير فني دكرنس : أغلفنا ملف بني عبيد ونستعد للمطرية
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هيثم حبيب
 


أعرب مصطفى مرعى المدير الفني لفريق دكرنس عن سعادته بالفوز الذي حققة لاعبية على ضيفه بنى عبيد بثلاث أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات المجموعة العاشرة بالقسم الثالث .


وقال في تصريحات ل "الفجر الرياضى" أنه بهذا الفوز حافظ الفريق على صدارته وبفارق ٤ نقاط عن أقرب منافسيه مشددا على ضرورة المساندة من الجميع خلال الفترة المقبلة .


وأضاف مرعي أن بني عبيد فريق كبير وكان يطمح فى الفوز بنقاط المباراة للإقتراب من رباعى المقدمة بالمجموعة، لكن دكرنس نجح في تحقيق الفوز بمباراتى الذهاب والإياب. .


وإختتم تصريحاتة بأن الجهاز الفنى أغلق ملف المباراة تماما وسيبدأ من الآن الإستعداد للمباراة المقبلة والتى سيخرج فيها الفريق لملاقاة المطرية السبت المقبل .

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