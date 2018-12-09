6 لاعبين يتنافسون على لقب "البديل السوبر" في الدوري المصري (مهاجم الحدود في الصدارة)

نجح عدد من اللاعبين في تقمص دور "البديل السوبر" خلال منافسات الدوري المصري بالموسم الكروي الحالي (2018-2019) بعد انقضاء 16 جولة من عمر المسابقة المحلية، حيث نجح بعض البدلاء في تقديم عروضًا قوية هذا الموسم وتسجيل أهداف حاسمة ساهمت في تحقيق الانتصارات لأنديتهم.

ويتصدر اللاعب الشاب إمام عاشور صانع ألعاب حرس الحدود قائمة "البديل السوبر" في الدوري المصري هذا الموسم، حيث شارك في 7 مباريات كـ"بديل" بواقع 274 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدفًا.

ويأتي في المرتبة الثانية مهاجم الأهلي محمد شريف، والذي شارك بديلًا في 3 مباريات بواقع 52 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل هدفين.

وفي المركز الثالث حسام حسن مهاجم سموحة والذي لعب 4 مباريات كـ"بديل" بواقع 120 دقيقة لعب ونجح في تسجيل هدفين، ويأتي خلفه المغربي نوح سعداوي لاعب إنبي والذي شارك بديلًا في 8 مباريات مع الفريق البترولي بواقع 194 دقيقة وسجل هدفين.

وفي المركز الخامس يأتي عمر السعيد مهاجم الزمالك والذي لعب 7 مباريات كـ"بديل" بواقع 102 دقيقة لعب ونجح في تسجيل هدف وحيد وصنع هدفين، وفي المرتبة السادسة نجد إسلام عيسي لاعب المصري وشارك بديلًا في مباراة وحيدة لمدة 45 دقيقة وسجل هدف وصنع مثله.