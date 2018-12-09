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درة: والدي توفى في حضني.. وكان سندي في الحياة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:36 ص
درة: والدي توفى في حضني.. وكان سندي في الحياة
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مريم الشريف
 

قالت الفنانة التونسية درة، إنها مازالت تفتقد والدها الذى رحل منذ ثلاث أعوام، فهو كان بمثابة سند لها في هذه الحياة، مضيفة: "بابا توفى في حضني".


وأشارت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة النهار، إلى أن والدها كان مريض وارتاح من معاناته، مضيفة "أنا مش متخلية لحد دلوقتي إنه رحل".


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