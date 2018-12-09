2 مليون و500 ألف مواطن أجروا فحوصات "فيروس سي" في الإسكندرية حتى الآن (صور)

أكد الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم فحص 2 مليون و500 ألف مواطن حتى الآن ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض الغير سارية "100 مليون صحة" وسط إقبال كبير من المواطنين من سن 18 عامًا إلى ما فوقها والتى تنفذ من خلال 859 فرقة طبية بجميع ربوع المحافظة وتستمر حتى 30 ديسمبر 2018.



وأشار أبو سليمان، في بيان له قبل قليل، ان فعاليات المبادرة شملت جميع المؤسسات الحكومية ومديريات الخدمات والكليات الجامعية فضلا عن دور العبادة من مساجد وكنائس واندية رياضية ومراكز شباب ونقابات فرعية، لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين وتسهيلا على الأسر ومراعاة لظروف عملهم معلنا تقديم كافة الدعم لانجاح المبادرة التى تستهدف القضاء على فيروس سى والأمراض الغير سارية.



ولفت وكيل صحة الإسكندرية، إلى تحويل الحالات الايجابية إلى مراكز العلاج بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى الكبد مستشفى القبارى وشرق المدينة والجامعة بالإضافة لعيادة محمد فريد لمنتفعى التأمين الصحي وذلك لإجراء تحاليل الـ PCR وما يلزم من التحاليل الأخرى للتأكد من الاصابة من عدمه وتحديد نوعية الأدوية المناسبة لكل حالة وفى حالة التأكد من الاصابة يتم صرف العلاج مجانا أما بالنسبة للامراض الغير سارية فيتم تحويله لمراكز الإحالة ويتم صرف علاج لمدة شهر لحين الانتهاء من اجراءات العلاج على نفقة الدولة.



وأكد على ضوروة توجه باقى المواطنين لنقاط الفحص حفاظًا على صحتهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة لهم فى حالة الإصابة بفيروس سي أو الضغط أو السكر، مشيرًا لاستمرار العمل بكافة الإدارات والمستشفيات وكافة فرق عمل المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، وتم توزيع كافة فرق المبادرة على كافة المساجد والكنائس والأندية الرياضية وأماكن تجمع المواطنين للإطمئنان على كافة المواطنين وإجراء الفحص لهم في أماكنهم، تنفيذا لتعليمات معالي الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان ورعاية ومتابعة ودعم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، لافتا الى تشكيل فرق لمتابعة كافة الأعمال وتذليل اية عقبات وأنه توجد غرفة عمليات بديوان عام المديرية وديوان عام المحافظة تتابع العمل لحظة بلحظة بخلاف فرق المتابعة بكافة المناطق الطبية الثمانية بالاسكندرية.



ووجه الشكر لجميع العاملين بالمبادرة وفرق الطبية المتواجدة فى نطاق المسح بالمبادرة على مستوى المحافظة، وكذلك الصحفيين والاعلاميين على دورهم الفعال فى المبادرة وحثهم على مشاركة المواطنين مشيدا بدورهم وكذالك رصد السلبيات التى تواجه المبادرة والتى يتم التداخل لحلها فورا.