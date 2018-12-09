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توفيق عكاشة: "محدش سأل عني لما قعدت في البيت"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:16 ص
توفيق عكاشة: محدش سأل عني لما قعدت في البيت
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه أكثر شخص وقع عليه الضرر في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم إيقاف قناته الفراعين، والتي تتخطى ممتلكاتها 35 مليون جنيه.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاتع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن عملية اطلاق قناة الفراعين لم تكن مكتملة، لذلك فشلت اقتصاديًا، ولكنها حققت نجاح إعلامي غير عادي.

وأضاف أنه كان لا يصرف رواتب العاملين بالقناة إلا كل 3 شهور عندما كان رئيسا لقناة الفراعين، وأخر فترة لم يحصل العاملين على راتب نهائيا، متابعا: "لما قعدت فالبيت محدش سأل عني رغم أني كنت أعمل لمصلحة البلد، وحاليا موجود لمصلحة البلد".
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