جحيم أردوغان يدفع الأتراك إلى الهجرة (فيديو)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: "تركيا جحيم الأتراك"، فيما أوضح الفيديو أن تراجع الحريات في تركيا، ساهم في التدهور الاقتصادي المتواصل للبلاد، واعتماد اهل الثقة بديلاً عن الكفاءات والحقوقوأوضح فيديو مداد نيوز، أن الأتراك يبحثون عن الحياة بعيداً عن أسوار أردوغان المفروضة على تركيا، حيث أن عدد الأتراك الذين غادروا البلاد قد زاد عن 63 بالمئة في 2016، من بينهم 24 ألف مهندس متخصص في تكنولوجيا المعلومات، قبل أن يرتفع إلى 113 ألف العام الماضي.