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درة: لهذا السبب تخوفت من تقديم "كاميليا".. وأنا ضد الصهيونية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:58 ص
درة: لهذا السبب تخوفت من تقديم كاميليا.. وأنا ضد الصهيونية
درة
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مريم الشريف
 

كشفت الفنانة التونسية درة، أنه عرض عليها تجسيد شخصية الفنانة الراحلة كاميليا، ولا يزال هذا المشروع قائمًا، مشيرة إلى أنها تخوفت من هذه الشخصية ليس لكونها يهودية وإنما لانتمائها السياسى.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثي، على قناة "النهار"، أنه ليس لديها مانع فى تقديم شخصية يهودية، مشيدة بمسلسل "حارة اليهود"، بالإضافة إلى "رأفت الهجان" الذى تضمن شخصيات نسائية يهودية تم تجسيدها بشكل احترافي، موضحة بأنها ليست ضد اليهودية كديانة وإنما ضد الصهيونية.


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